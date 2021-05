Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen/Iller - Defibrillator gestohlen

Unbekannte klauten das Gerät von einer Autobahnrastanlage.

Ulm (ots)

Der Defibrillator war am Eingangsbereich der Toilettenanlage an der Rastanlage Illertal West aufgestellt. Einer Servicefirma fiel das Fehlen des Gerätes auf. Unbekannte brachen das Schloss aus in welchem sich der Defibrillator befand. Seit wann das Gerät fehlt, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

