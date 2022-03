Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 28.02.2022, gegen 17:20 Uhr kam es in einer scharfen 180-Grad Kurve auf der L126, unterhalb des Steinwasenparks zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

In der betroffenen Kurve touchierte ein talwärts fahrender schwarzer Mercedes SUV einen ihm entgegenkommenden, blauen Fiat Panda an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle talwärts in Fahrtrichtung Oberried.

Der am Fiat entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang und zum Fahrer des schwarzen Mercedes SUV geben können.

fg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell