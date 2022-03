Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: betrunkener und aggressiver Gaststättenbesucher übernachtet bei der Polizei

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.03.2022, kurz nach 22.00 Uhr, wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter 53-jähriger Besucher wegen seinem ungebührlichen Verhalten gegenüber anderen Gästen aus einer Gaststätte in der Zähringerstraße verwiesen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der weiterhin herumpöbelnde 53-Jährige schon vor der Gaststätte, wollte diese aber unbedingt wieder betreten, was ihm von der Polizei verwehrt wurde. Um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten wurde er von der Polizei festgehalten und unter lautstarkem Protest zum Polizeirevier gebracht. Hierbei wurden die eingesetzten Polizisten von ihm noch beleidigt. Auch im Revier beschäftigte der 53-Jährige weiterhin die Polizei, da er sich in der Zelle selbst verletzte und er zur Versorgung der Wunde, mit Begleitung der Polizei, in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach der Wundversorgung wurde er wieder zum Revier in seine Zelle gebracht und gegen 03.30 Uhr kehrte endlich Ruhe ein.

