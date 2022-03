Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Brennende Mülleimer greifen auf Hausfassade über - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte entzündeten am Mittwoch, 02.03.2022 gegen 15.50 Uhr einen oder mehrere Mülleimer in der Hauinger Straße an. Die brennenden Mülleimer standen direkt an einer Hausfassade, welche die Holzverkleidung ebenfalls in Brand setze und das Dämmmaterial in der Hauswand dadurch angesengt wurde. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr Maulburg Teile von der Fassade abnehmen. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

