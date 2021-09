Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeuge gesucht

Hermeskeil (ots)

Am Morgen des 10.09.2021 kam es zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr auf dem Parkplatz der Norma Handelskette in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß beim Ausparken mit der Anhängerkupplung gegen einen dahinter parkenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet, welcher einen Zettel mit dem Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges an dem geschädigten PKW hinterließ. Dieser, sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 0653-91510 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell