Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Versicherungsschutz - E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Herford (ots)

(um) Am Montag (20.06.), gegen 17:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung am Altensenner Weg eine junge Frau (24) mit einem E-Scooter auf. Im Rahmen der Fahrzeug- und Personenkontrolle stellte sich heraus, dass sich an dem Scooter noch ein blaues Vorjahresversicherungskennzeichen befand. Es bestand somit der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei daraufhin, dass insbesondere E-Scooter jedes Jahr ein neues Versicherungskennzeichen benötigen. Desgleichen gilt für E-Bikes und S-Pedelecs. Ausschließlich normale Pedelecs sind wie Fahrräder nicht versicherungspflichtig. Sollte der E-Scooter von mehreren Personen benutzt werden kommt ein Verstoß als Halter noch zusätzlich hinzu. Die Weiterfahrt, wie auch in diesem Fall, wird immer untersagt. Insofern gilt sich rechtzeitig Gedanken zum Versicherungsschutz zu machen. Damit sind Sie sicherer unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell