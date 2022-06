Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Johann-Peter-Hebel-Schule - Polizei bittet um Hinweise (03./06.06.2022)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Johann-Peter-Hebel-Schule auf der Masurenstraße eingebrochen. Die Täter warfen an mehreren Fenstern und Türen die Scheiben ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Täter nichts. Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

