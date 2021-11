Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße - 12-Jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Ein 19-jähriger PKW-Fahrer überholte am Dienstagmorgen einen an der Fußgängerampel verkehrsbedingt wartenden Pkw, missachte das dortige Rotlicht und übersah die bei Grünlicht über die Fußgängerfurt laufende 12-jährige Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell