Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren gegen alkoholisierten Verursacher ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Helmholtzstraße gegen 06.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger mit seinem Pkw in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und im Gegenverkehr mit einem Transporter eines 39-Jährigen zusammenstieß. Die Beteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten und ein Strafverfahren einleiteten.

