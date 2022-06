Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Schlägerei auf dem Pfingstmarkt (04.06.2022)

Trossingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, ist der Polizei auf dem gut besuchten Pfingstmarkt eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Diese haben auch Bierbänke und Tische herumgeworfen. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz und fuhren zum Rudolf-Maschke-Platz. Vor Ort konnte von den Beamten keine Auseinandersetzung und auch keine beteiligten Personen mehr festgestellt werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es wohl zunächst zwischen zwei unbekannten Männern zu einem Streit kam, wobei einer dem anderen etwas gegen den Kopf schlug. Der am Kopf verletzte Mann lief aber dann in Richtung Hauptstraße davon. Plötzlich warfen andere unbekannte Personen Biertische und Bänke herum. Diese und darauf stehende Gläser wurden dabei beschädigt. Ob sich noch weitere Personen verletzt haben sowie die genaue Höhe des Sachschadens, ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07425 3386-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell