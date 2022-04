Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu: POL-FR: Erstmeldung: BAB A5: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten zwischen Hartheim/Heitersheim und Bad Krozingen

Freiburg (ots)

Zu insgesamt vier Auffahrunfällen kam es am Morgen des 28.04.2022, gegen 08.15 Uhr, auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Hartheim/ Heitersheim und Bad Krozingen in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Etwa auf Höhe der Gemeinde Hartheim ereignete sich zunächst ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen leichtverletzt.

In der Folge ereigneten sich zunächst zwei weitere Unfälle in dem sich bildenden Stau. Hierbei waren in unmittelbarer Nähe zueinander vier Personenkraftwagen in einen Auffahrunfall und zwei Fahrzeuge in einem weiteren Auffahrunfall verwickelt. Insgesamt wurden dabei drei Personen leicht verletzt. Ein verfügbarer Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, welcher kurze Zeit auf der Autobahn stand. Dies führte zur kurzzeitigen Komplettsperrung der Autobahn Richtung Norden.

In dem in der Spitze 18 km langen resultierenden Stau ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr auch ein Auto auf eine anderes auf. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der Verkehr wurde zunächst einspurig an den Unfallörtlichkeiten vorbeigeleitet. Kurz nach 10.00 Uhr war die Fahrbahn Richtung Karlsruhe wieder frei. Allerdings muss sich der Rückstau erst noch auflösen. sk

