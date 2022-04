Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Dornbusch haben Diebe einen schwarzen Porsche Macan gestohlen. Der Wagen stand in einer Garageneinfahrt. Am Freitagmittag wurde der Diebstahl bemerkt. Der Porsche hat ein BOT-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Auf der Funkestraße sind am Wochenende Baucontainer aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter nahmen daraus unter anderem Schlüssel für Baumaschinen mit - und erbeuteten einen Lkw, der an einem Bauzaun geparkt war. Die Tatzeit kann auf Freitagmittag bis Sonntagnachmittag eingegrenzt werden. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, das der Polizei mitzuteilen.

Auf der Kardinal-Hengsbach-Straße wurde in der Nacht auf Samstag bei einem Getränkemarkt eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Vitrine im Kassenbereich auf und erbeuteten - eine bislang unbekannte Menge - Zigaretten-Schachteln. Die Tat passierte gegen 3.15 Uhr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Schulgebäude auf der Brömerstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe zu einem Büro ein und nahmen mehrere Taschen mit iPads mit. Auf der Flucht ließen sie Teile der Beute zurück. Gegen 0.45 Uhr ging der Alarm los. Die Täter bzw. Tatverdächtige konnten bislang nicht ermittelt werden.

Auf der Welheimer Straße wurde übers Wochenende in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Flurfenster im ersten Obergeschoss auf und betraten so das Gebäude. Dort wurden dann mehrere Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

In der Welheimer Mark sind unbekannte Täter übers Wochenende in ein Schulgebäude eingebrochen. Sie hebelten eine Fenster in der Nähe des Haupteingangs auf und durchsuchten mehrere Räume. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter über eine Notausgangs-Tür.

Castrop-Rauxel:

Auf der Stolper Straße wurde am frühen Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter gingen zuerst in den Garten und schlugen von dort eine Fensterscheibe ein. Die Einbrecher durchsuchten in erster Linie das Schlafzimmer, nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Dorsten:

Auf der Marler Straße sind unbekannte Täter am frühen Samstagabend in eine Doppelhaushälfte eingebrochen, nachdem sie die Haustür aufgehebelt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher einen Schranktresor mit, in dem unter anderem Bargeld und Schmuck waren.

Marl:

Auf der Rostocker Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten offensichtlich über die Balkonbrüstung und hebelten dann ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie im gesamten Haus alle Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Ruhrstraße wurde am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Eine Zeugin konnte zwei Verdächtige sehen, nach den Beiden wird noch gesucht. Sie wurden als junge Männer beschrieben - außerdem sollen sie dunkelhäutig und vermummt gewesen sein. Auffällig war, dass einer der Beiden eine E-Zigarette rauchte. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter am Freitagabend über eine Garage auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss und hebelten dann eine gekippte Terrassentür auf. Die Wohnung wurde durchsucht, gestohlen wurde Bargeld und Schmuck.

Auf der Jungfernheide sind unbekannte Täter in die Wohnung eines Hochhauses eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um herein zu kommen. Sie erbeuteten einen Fernseher und ein Sparschwein mit Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Einbruch wurde heute (Montag) angezeigt, die Tat selbst kann aber auch schon in der vergangenen Woche passiert sein.

Hinweise zu den Einbrüchen und Diebstählen bitte an Tel. 0800/2361 111.

