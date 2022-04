Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Katalysatoren-Diebe erwischt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Montag konnte die Polizei zwei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe festnehmen. Die beiden Männer wurden auf frischer Tat auf der Gelsenkirchener Straße beobachtet, wie sie sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten - und offensichtlich den Kat abmontieren wollten. Gegen kurz nach 2 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, woraufhin die beiden Tatverdächtigen auch ganz in der Nähe geschnappt werden konnten. Sie waren in einem Fahrzeug unterwegs, indem auch das mutmaßliche Tatwerkzeug - unter anderem ein Trennschleifer - lag. Die Beweismittel wurden sichergestellt und die beiden 28- und 29-jährigen Männer aus Gelsenkirchen mussten mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

