POL-PDTR: Die Polizei warnt vor PKW-Aufbrüchen in Trier-Pfalzel.

Trittenheim (ots) - Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in Trittenheim, auf Höhe der Metzgerei Kaspari/Moselweinstraße 46, ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Touareg parkte am Fahrbahnrand vor der Metzgerei und wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich um einen Lkw ...

mehr