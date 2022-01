Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Frankenhardt: Schwerer Verkehrsunfall

Ein 19-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr die L1066 von Onolzheim kommend in Richtung Gründelhardt. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden 48-jährigen Mercedes-Fahrer. Der Mercedes kippte um und blieb auf der Fahrzeugseite neben der Fahrbahn liegen. Durch die Kollision wurde der 19-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er konnte durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz war, befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 48-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt, seine 76-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Opel eines 71-jährigen Fahrers wurde vermutlich durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28 500 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

