Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Schussabgabe eine Person leicht verletzt - Fensterscheibe beschädigt - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Gewehrprojektil landete im Wohnzimmer - Polizei in Sulzbach ermittelt

Ein sicherlich ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag (12.01.2022) in der Ulmenstraße in Sulzbach. Ein Gewehrprojektil durchdrang dort gegen 9.25 Uhr an einem Wohngebäude eine Terrassentür. Dabei splitterte ein Rahmenteil am Fenster ab, welches in der Folge einen 32-jährigen Mann am Finger traf und ihn leicht verletzte. Ein Teil des Projektils, das den im Wohnzimmer befindlichen Bewohner verfehlte, wurde später aufgefunden. Diese Art Munition stammt nach bisherigen Erkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Langwaffe. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Aalen und Fachkundige des Landeskriminalamtes haben den Vorfall zwischenzeitlich untersucht. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wird ein vorsätzliches Delikt bislang ausgeschlossen. Dies ist insbesondere auf die niedrige Geschossenergie zurückzuführen, die auf eine sehr hohe Schussentfernung oder auf einen Querschläger hindeuten lässt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schussabgabe im Bereich zwischen Schleißweiler und Ittenberg erfolgt sein müsste. Die Beamten des Polizeipostens Sulzbach haben die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bitten nun um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07193/352 entgegengenommen werden. Insbesondere sollte sich der Schütze sowie Anwohner oder Passanten, die entsprechende Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit tätigten, bei der Polizei melden.

Weinstadt: Scheibe beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Fensterscheibe am Gebäude des Remstalgymnasiums mutwillig beschädigt. Unbekannte begaben sich über eine Notfalltreppe auf ein dortiges Vordach und schlugen vermutlich mit einer Glasflasche gegen die Glasscheibe, die dabei demoliert wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Fellbach: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeisteife stoppte am Donnerstag gegen 3 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer in der Tournonstraße. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein zusätzlich durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb die Polizei ein Verbot zur Weiterfahrt anordnete. Zudem wurde eine Blutuntersuchung im Rahmen des Verfahrens durchgeführt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot sowie einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell