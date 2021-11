Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wildschwein

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Moringen, K 503, Freitag, 05.11.2021, 21:59 Uhr

MORINGEN (sin) - Ein Einbecker befuhr mit seinem Pkw die K 503 aus Richtung Iber kommend in Richtung Moringen, als ein Wildschwein von rechts die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Das Wildschwein lief weg. Ein Jagdberechtigter wurde Zwecks Nachsuche informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell