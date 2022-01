Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug machte sich selbständig - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug gestreift

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr, als ein 58-Jähriger beim Vorbeifahren mit seinem Mercedes Benz einen in der Zeppelinstraße abgestellten Opel Astra streifte.

Hüttlingen: Parkrempler

Zeitgleich parkten eine 60-Jähirge ihren Seat Leon und eine 35-Jährige ihren Audi Q7 am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Bachstraße rückwärts aus. Hierbei übersahen sich die beiden Autofahrerinnen, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Essingen: Aufgefahren

Ein Irrtum war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Auf der B 29 aus Richtung Essingen kommend, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford Tourneo auf den Seat Leon eines 32-Jährigen auf, da er fälschlicherweise davon ausging, dass dieser in den fließenden Verkehr einfädeln wird. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Opel Zafira streifte ein 81-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr einen in der Spitalstraße abgestellten Opel Insigna, wobei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 26-Jähriger am Mittwoch verursachte, als er an seinem VW den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselte. Der junge Mann war im Begriff in den Baldungskreisel einzufahren, setzte versehentlich zurück und beschädigte hierbei den BMW einer 21-Jährigen.

Lorch: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag stellte ein 54-Jähriger seinen Opel Astra im Finkenweg ab. Da an dem Fahrzeug die Handbremse nicht richtig angezogen war, machte sich der Pkw selbständig und rollte auf einen geparkten Opel, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 7000 Euro Schaden

Am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr kam es auf der Reutestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Mit ihrem VW Touran streifte eine 35-Jährige einen VW-Transporter, der von einem 65-Jährigen gesteuert wurde. Die 35-Jährige war davon ausgegangen, dass der VW-Transporter anhalten wird und war an dem Fahrzeug vorbeigefahren, wobei es zur Kollision kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell