POL-AA: Schorndorf: Feuerwehreinsatz an Realschule

Aalen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kurz vor 2:30 Uhr wurde in der Gottlieb-Daimler-Realschule im Rehhaldenweg ein Brandalarm ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte letztlich in einem Putzraum im zweiten Obergeschoss einen Schwelbrand ausfindig machen. Dieser wurde vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Akku ausgelöst. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

