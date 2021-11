Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Bike gestohlen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (16.11.2021) stahlen Unbekannte ein E-Bike, das auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Klingenbergstraße angeschlossen war. Zwischen 16:50 und 17:20 Uhr verschwand das Rad des Modells KTM Cento 10 Plus CX5 in grün-schwarz samt grünen Satteltaschen der Marke Ortlieb, einem schwarzen Fahrradkorb und einem blau-silbernen Fahrradhelm. Die Beute hat einen Wert von etwa 3800 Euro. Hinweise zum Fahrraddiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

