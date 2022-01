Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dr.-Bareilles-Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Vellberg: Verkehrsunfall

Eine 29-jährige VW-Fahrerin war am Mittwochnacht gegen 23:30 Uhr auf der L1060 in Richtung Obersontheim unterwegs. Als sie nach links in die Haller Straße einbiegen wollte, übersah die 29-Jährige einen entgegenkommenden 52-jährigen Ford-Fahrer, welcher in Richtung Dürrenzimmern unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Dienstagmittag 12:30 Uhr und Mittwochnachmittag 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Wiesentalstraße am Straßenrand abgestellten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Etwa 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Diakoniestraße. Eine 52-jährige VW-Fahrerin befuhr die Diakoniestraße und übersah eine bevorrechtigte 46-jährige VW-Fahrerin welche aus Richtung der Heilbronner Straße kommend auf der Diakoniestraße fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell