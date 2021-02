Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garagenaufbrüche

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 18. Februar (Donnerstag), 12 Uhr und dem 22.Februar (Montag), 9 Uhr, in zwei freistehende Garagen an der Koepestraße ein. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

