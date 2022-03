Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer gefährdet Fußgänger; Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Trier (ots)

Am Mittwochnachmittag, 23.03.22, meldete eine Autofahrerin der Trierer Polizei einen Vorfall, bei dem ein Motorradfahrer gegen 17:00 Uhr in der Matthiasstraße in Trier-Süd zwei Fußgänger auf einem Zebrastreifen gefährdet habe. Der Motorradfahrer fuhr demnach stadteinwärts und beschleunigte vor einem Zebrastreifen grundlos, obwohl sich dort bereits zwei Fußgänger befanden. Im letzten Moment habe er noch einen Schlenker machen können, so dass eine Kollision vermieden werden konnte. Die beiden Fußgänger kamen mit dem Schrecken davon, der Motorradfahrer fuhr einfach weiter. Die hinter dem Motorradfahrer fahrende Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Die beiden geschädigten Fußgänger und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

