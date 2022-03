Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:40 Uhr und 16:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Mercedes AMG A45 an der Zechenstraße. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. An dem Auto ist der Schaden links vorne zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Auf dem Börster Weg beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag einen schwarzen Toyota Yaris. Die Schäden sind an der vorderen Stoßstange, dem Kotflügeln links vorne und dem Seitenspiegel an der linken Seite zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Nissan Quasquai. Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 10:00 Uhr stand das Auto an der Konradstraße. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Mittwochnachmittag, um 15:30 Uhr, kam es im Bereich Marienstraße/Bochumer Straße zu einer Kollision zwischen einem 80-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen und einem unbekannten Lkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer bog rechts ab, der Autofahrer nach links. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Hinweise auf den Lkw konnten nicht gegeben werden. An dem Audi Q3 entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell