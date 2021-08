Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Leichtkraftrad (Roller) aus Garten entwendet

Kleve (ots)

In der Sonntagnacht des 01.08.2021 zwischen 00:00 Uhr und 06:15 Uhr wurde auf der Merowingerstraße ein Leichtkraftrad (Roller) der Marke MBK entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das Leichtkraftrad im hinteren Gartenbereiches eines Reihenhauses. Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen KLE-HD401 angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040

