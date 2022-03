Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Exhibitionist in Wohnhaus aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Heilbronner Straße im Remseck am Neckar - Hochberg als Exhibitionist auftrat. Eine 47-jährige Anwohnerin fuhr zunächst mit ihrem Auto in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und ging dann über den Tiefgaragenzugang in die Waschküche ihres Wohnhauses. Hierbei folgte ihr mutmaßlich der unbekannte Täter und sprach die Anwohnerin an. Er gab zunächst vor, sich in der Tür geirrt zu haben und entfernte sich. Als die 47-Jährige die Waschküche verlassen wollte, traf sie erneut auf den Mann, der nun mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte und angesichts der jetzt schreienden Frau flüchtete. Der Unbekannte dürfte etwa 170 cm groß gewesen sein. Er wird als auffällig dünn beschrieben, hatte kurze braune Harre und trug eine blaue Hose und eine dunkelblaue Jacke. Die Polizei bittet unter Tel. 0800 1100225 um Hinweise zu dem Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell