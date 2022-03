Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Gerlingen: Manipulation an Geldautomat - 37-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Sonntagnachmittag wegen des Verdachts der Vorbereitung der Fälschung von Geld- und Wertzeichen in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Samstag gegen 13.20 Uhr versucht haben, den Karteneinschub eines Geldautomaten in Gerlingen in der Schulstraße zu manipulieren. Es dürfte sich hierbei um einen Versuch handeln, den Karteneinschub so zu verändern, dass im Anschluss illegal Kartendaten erlangt werden, die wiederum auf gefälschte Karten kopiert werden können (sog. "Skimming"). Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Mann mit einem Schraubendreher an dem Automaten zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Hauptstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurden der 37-Jährige und auch die von ihm angemietete Ferienwohnung in Stuttgart durchsucht. Die Durchsuchungen förderten diverse Beweismittel, wie Elektroartikel, die zur Manipulation von Geldautomaten Verwendung finden könnten, und einen Laptop sowie Bargeld und ein Flugticket zu Tage. Der Tatverdächtige, der aus Bulgarien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung der Fälschung von Geld und Wertzeichen, setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 37-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell