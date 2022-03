POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Deutschlandflagge sorgt für Aufsehen

Ludwigsburg (ots) - In einer Wohnung in der Sonnenbergstraße brach aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr ein Feuer aus. Durch die unverzüglich eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr Sindelfingen, welche mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften am Brandort war, konnte das Feuer gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro, es wurde ...

