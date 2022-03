Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem schwarzen Kleinwagen, der sich am Sonntag zwischen 16:00 und 16:30 Uhr an der Einmündung GoethestraßeMay-Eyth-Straße ereignet hat. Die 54-Radfahrerin fuhr auf der Max-Eyth-Straße aus Richtung Ludwigsburger Straße kommend und wollte nach links in die Goethestraße in Richtung des dortigen Kindergartens abbiegen. Dabei erkannte sie aus der Goethestraße einen schwarzen Kleinwagen, dessen Fahrer sie augenscheinlich nicht gesehen hatte. Beim starken Abbremsen stürzte sie über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Der Fahrer des schwarzen Autos, bei dem es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann handeln soll, hielt kurz an. Nachdem er sich nach dem Befinden der noch auf dem Boden liegenden 54-Jährigen erkundigt hatte, setzte er seine Fahr aber fort. Der Fahrer eines weißen Pkw kam der Verletzten zur Hilfe. Er und mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell