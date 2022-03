Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Mehrfamilienhaus in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

In einer Wohnung in der Sonnenbergstraße brach aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr ein Feuer aus. Durch die unverzüglich eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr Sindelfingen, welche mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften am Brandort war, konnte das Feuer gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro, es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Nach den Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner gegen 20.30 Uhr zurück in ihre Wohnungen gehen. Die Bewohner der in Brand geratenen Wohnung kamen bei Nachbarn unter. Neben der Feuerwehr aus Sindelfingen waren drei Rettungsfahrzeuge und zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Sindelfingen im Einsatz.

