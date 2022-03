Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisierter PKW-Lenker übersieht Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste eine 27-jährige Radfahrerin am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 17:05 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg verwickelt war. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Rad vom Bahnhof kommend in Richtung Schillerstraße. Kurz vor der Kreuzung wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei wurde sie von einem hinter ihr mit einem Audi fahrenden 29-Jährigen mutmaßlich übersehen und es kam zur Kollision, wodurch die Radfahrerin stürzte. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 29-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 1,6 Promille ergab. Er musste daraufhin zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrrad sowie der Audi wurden nur minimal beschädigt.

