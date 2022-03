Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Oßweil: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13:30 Uhr in Oßweil ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 15 Jahre alter Radfahrer eine Fußgängerampel in der Mühlhäuser Straße auf Höhe der Einmündung zur Friesenstraße überqueren. Als diese für ihn grün zeigte, fuhr er los in Richtung eines Imbisses in der Friesenstraße und wurde mutmaßlich von einem Autofahrer übersehen, der auf der Friesenstraße aus Richtung Schorndorfer Straße kommend unterwegs war und nach rechts in die Mühlhäuserstraße abbog. Der 15-Jährige wich mit seinem Fahrrad aus, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stieß er gegen den Bordstein, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zwei hilfsbereite Frauen kümmerten sich danach um den Jugendlichen, der anschließend weiter nach Hause fuhr. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich nach dem Radfahrer zu sehen. Es soll sich um einen schwarzen BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer habe schwarzes Haar gehabt. Die Polizei sucht vor allem die beiden Frauen, die dem 15-Jährigen halfen, aber auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug machen können.

