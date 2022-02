Polizei Hamburg

POL-HH: 220204-2. Junge Frau in Wandsbek sexuell attackiert - Zeugenaufruf

Tatzeit: 03.02.2022, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Ahrensburger Straße

Am Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Täter in Wandsbek eine junge Frau in sexueller Weise attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 17-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als der Unbekannte sich ihr genähert hat. Er soll sie plötzlich festgehalten und unsittlich berührt haben. Die junge Frau wehrte sich und schrie laut. Der Täter soll letztlich von ihr abgelassen haben und in Richtung Birtstraße geflüchtet sein. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Anzeigenerstattung erfolgte verspätet, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr durchgeführt werden konnten.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 30 Jahre alt - schlank - dunkel gekleidet - trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte eine weit ins Gesicht gezogene Kapuze

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweis auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

