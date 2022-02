Polizei Hamburg

POL-HH: 220204-3. Bedrohung von Obdachlosen in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.02.2022, 22:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Harvestehude, Grindelberg

Gestern Abend haben vier Jugendliche in Harvestehude mehrere Obdachlose in einem Hinterhof beschimpft und bedroht. Im Rahmen der Fahndung konnten sie angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden.

Anwohner wurden auf die jungen Männer aufmerksam, die die Randständigen zunächst beschimpften und eine Flasche in ihre Richtung warfen, ohne sie jedoch zu treffen. Anschließend bedrohte einer der Jugendlichen die Männer mit einem Messer und ein weiterer mit einem Ziegelstein, den er am Tatort aufgehoben hatte. Letztlich flüchteten die Täter, ohne dass es zwischen den Gruppen zu weiteren Tätlichkeiten gekommen war. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten Polizeibeamte vier deutsche Tatverdächtige (16, 16, 16, 17) im Umfeld des Tatorts antreffen. Bei ihrer Überprüfung fanden die Polizisten bei einem der 16-Jährigen ein verbotenes Messer und bei einem weiteren 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Die Beweismittel wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der 17-Jährige ist in der Vergangenheit bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten und wird bei der Polizei als Intensivtäter geführt.

Mangels Haftgründen wurden drei der Jugendlichen nach Feststellung ihrer Identität vor Ort entlassen. Einer der 16-Jährigen wurde in Gewahrsam genommen und später seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen werden beim zuständigen Landeskriminalamt 134 (LKA 134) geführt und dauern an.

Ka.

