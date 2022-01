Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Eine 39jährige Pkw-Fahrerin aus Obernkirchen ist gestern gg. 22.50 Uhr beim Befahren der Langen Straße in Bückeburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen in der dortigen beginnenden Bushaltestelle abgestellten Pkw Mercedes gefahren, der auf einen davorstehenden Pkw Audi geschoben wurde.

Nach Zeugenangaben ist die Obernkirchenerin mit ihrem Pkw VW Tiguan ausgangs einer Rechtskurve an der Stadtkirche geradeaus auf die Gegenfahrbahn geraten und durch eine Gegenlenkbewegung in der Folge in die parkenden Pkw in den Bushaltestellenbereich gefahren.

An allen drei beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Unfallverursacherin machte zur Unfallursache keine Angaben und wurde mit einem Rettungswagen für Untersuchungen in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Da der Tatverdacht einer Alkoholbeeinflussung bei der 39jährigen Autofahrerin vorlag, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein vorläufiger Promillegehalt ließ sich benennen, weil die Obernkirchenerin mehrere Alkoholtests nicht ordnungsgemäß durchführte.

Die Polizei Bückeburg leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholbeeinflussung gegen die Unfallverursacherin ein.

Ein Autofahrer aus Minden ist am Mittwoch um 16.25 Uhr nach einem "Reifenplatzer" in Bückeburg auf der Bundesstraße 65, Fahrtrichtung Minden, mit seinem Pkw Toyota ins Schleudern gekommen und gegen eine rechtsseitige Schutzplanke geprallt.

Der 64jährige Mann blieb unverletzt.

Der Pkw und die Schutzplanke wurden erheblich beschädigt.

