Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugin meldet Unfallflucht - Polizei ermittelt Verursacher

Nienburg (ots)

(KEM) Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag, den 26.01.2022, an der Lauenhäger Straße in Stadthagen zeitnah einen Verursacher ermitteln.

Eine 58-jährige Frau aus Rehburg-Loccum beobachtetet gegen 15.30 an der Lauenhäger Straße einen vor ihr fahrenden Audi, der im Vorbeifahren einen rechtsseitig auf einem Parkstreifen abgestellten Honda striff. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne den Verkehrsunfall anzuzeigen. Nachdem die Zeugin feststellte, dass der linke Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt war, meldete sie sich unmittelbar bei der Polizei in Stadthagen.

Die Beamten konnten anhand des abgelesenen Kennzeichens und weiterführender Ermittlungen bereits den Verursacher ermitteln. Der 22-jährige Bückeburger gab gegenüber den Polizeibeamten an, den Zusammenstoß aufgrund zu lauter Musik nicht mitbekommen und erst zu Hause einen Schaden am rechten Außenspiegel seines Audi festgestellt zu haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell