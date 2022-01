Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW aufgebrochen

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, den 24.01.2022, zwischen ca. 07.30 und 10.30 Uhr einen weiße Fiat im Parkhaus Am Hafen aufgebrochen und durchsucht. Der PKW wurde dadurch am Türgriff beschädigt. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der PKW der 24-jährigen Geschädigten aus Marklohe stand zur Tatzeit in dem Geschoss geparkt, dass unmittelbar von der Brückenstraße aus erreichbar ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

