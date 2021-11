Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 19-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall zwischen Sandershausen und Landwehrhagen schwer verletzt

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen ist ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 562 zwischen Niestetal-Sandershausen und Staufenberg-Landwehrhagen schwer verletzt worden. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Skoda befreit und anschließend von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll keine Lebensgefahr bestehen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:05 Uhr. Der 19 Jahre alte Mann aus Staufenberg war zu dieser Zeit mit seinem Skoda auf der Landesstraße in Richtung Niestetal unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte dann mit einem Regenüberlauf im Grünstreifen. Daraufhin hob das Auto ab, überschlug sich und kam letztlich auf den Rädern zum Stehen. An dem Skoda, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 562 in beiden Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

