POL-KS: Einbruch in Doppelhaushälfte in Schauenburg: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Eine böse Überraschung erlebte der Bewohner einer Doppelhaushälfte in Schauenburg-Breitenbach, als er in der vergangenen Nacht nach Hause kam und den Einbruch in sein Haus entdeckte. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Erkenntnissen mehrere Armbanduhren erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen dem gestrigen Donnerstagabend, 20:00 Uhr, und der Feststellungzeit in der Nacht, 3:45 Uhr, ereignet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die unbekannten Täter über den Garten an die Rückseite des Hauses in der Ropperoder Straße angenähert. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen so in das Gebäude ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Über die Terrassentür flüchteten sie anschließend nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

