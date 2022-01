Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte entwenden 250 Liter Dieselkraftstoff

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Freitagnachmittag, 21.01.2022, ca. 15.30 Uhr bis Montagmorgen, 24.01.2022, ca. 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 250 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baustellenfahrzeugen einer Firma in Nienburg, Am Gewerbepark an der B215. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Kette eines Tores und verschafften sich so Zutritt zu dem vollständig umzäunten Gelände. Dort zapften sie dann aus drei Baustellenfahrzeugen insgesamt ca. 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport der großen Kraftstoffmengen ein Kraftfahrzeug genutzt haben und über die anliegende B215 in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge Am Gewerbepark in Nienburg beobachtet? Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. (05021) 97780 entgegen.

