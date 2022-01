Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht nach E-Scooter-Fahrer

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Montag, den 17.01.2022, kam es gegen 16:30 Uhr in Stadthagen, im Einmündungsbereich der Nordsehler Straße / Lange Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem weißen VW Caddy.

Der 23-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem VW von der Langen Straße nach rechts auf die Nordsehler Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich hatte er den von rechts auf dem Gehweg der Nordsehler Straße kommenden E-Scooter-Fahrer bereits bemerkt. Der Stadthäger entschied sich jedoch noch vor dem Elektroroller abzubiegen, schätzte die Situation dabei allerdings falsch ein und es kam zur seitlichen Kollision mit dem Elektrofahrzeug.

Der Unfallverursacher hatte daraufhin seinen Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und war zu dem jungen Mann hingeeilt. Der mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidete Fahrer versicherte dem 23-Jährigen, dass mit ihm alles ok sei und setzte dann seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Der Volkswagen wurde durch den Zusammenstoß im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Ob an dem schwarzen E-Scooter ein Schaden entstanden war, konnte der Unfallverursacher nicht sagen.

Der Stadthäger meldete den Verkehrsunfall noch am gleichen Tag der Polizei Stadthagen. Diese nahmen den Unfall und die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen E-Rollerfahrers auf. Obwohl der junge Mann nach ersten Ermittlungen keine Schuld am Unfallgeschehen trägt, hat er sich durch das unmittelbare Verlassen des Unfallortes ohne zuvor seine Personalien angegeben zu haben, einer Verkehrsunfallflucht strafbar gemacht.

Die Polizei in Stadthagen bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem jungen Mann und/oder seinem Fahrzeug geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

