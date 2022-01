Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Winzlar - Drei Einbrüche in Winzlar, davon einer mit anschließendem schweren Raub und Freiheitsberaubung

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen frühen Dienstagmorgen, den 25.01.2022, ereignete sich in der Südstraße in Winzlar ein Einbruch mit anschließendem schweren Raub sowie Freiheitsberaubung durch zwei bislang unbekannte, flüchtige Täter. Darüber hinaus ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in Winzlar.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen brachen zwei männliche Täter gegen 03.45 Uhr in ein Wohn-/Geschäftshaus an der Südstraße in Winzlar ein und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertgegenständen. Anschließend betraten sie auch das anliegende Wohnhaus und forderten von den beiden Bewohnern (59 J. und 63 J.) unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem sie die Opfer in einem Zimmer einsperrten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Den Opfern gelang es, sich aus dem Zimmer zu befreien und die Polizei zu verständigen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten die Opfer keine körperlichen Verletzungen.

Darüber hinaus sind der Polizei Stolzenau Dienstagvormittag zwei weitere Einbrüche, davon einer ebenfalls an der Südstraße und einer an der Straße Langes Feld in Winzlar bekannt geworden, die ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag stattgefunden haben dürften. Die Polizei prüft bei den Ermittlungen auch mögliche Tatzusammenhänge. Um den weiteren Ermittlungsverlauf nicht zu gefährden, macht die Polizei momentan keine Angaben zu möglichem Raub-/Diebesgut sowie den weiteren Tatumständen.

Die Polizei Stolzenau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag insbesondere im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 05.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Winzlar gesehen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter (05761) 92060 zu melden.

