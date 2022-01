Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum - Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen und werden leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 24.01.2022, gegen 20.00 Uhr stießen zwei sich entgegenkommende Radfahrer auf dem Radweg entlang der B6 zwischen Nienburg und Linsburg zusammen. Beide Radfahrer erlitten Verletzungen und wurden von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen vollzog ein 18-jähriger Husumer auf dem Radweg einen sog. "Wheelie", fuhr also auf dem Hinterrad, und war dadurch für den entgegenkommenden 51-jährigen Nienburger in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Durch den frontalen Zusammenstoß kamen beide Radfahrer zu Fall und verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Sie mussten von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beschädigten Fahrräder wurden durch Angehörige abgeholt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell