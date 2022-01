Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht auf Schulparkplatz gesucht

Hoya (ots)

(BEC) Am Freitag, den 21.01.2022, stellte eine Schülerin des Johann-Beckmann-Gymnasiums ihren Pkw (grauer KIA) gegen 07:30 Uhr auf dem Schulparkplatz in der Rudolf-Harbig-Straße ab. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser Beschädigungen an der hinteren rechten Fahrzeugseite aufwies. Offensichtlich wurde der Schaden beim Fahren in/aus einer Parklücke durch einen weiteren Pkw verursacht. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Hoya unter 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

