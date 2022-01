Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Illegale Müllentsorgung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum vom Sonntag, den 23.01.2022 auf Montag, den 24.01.2022, wurde an der Lüdersfelder Straße in Stadthagen/Probsthagen illegal eine große Menge an Sperr- und Hausmüll entsorgt.

Ein Spaziergänger meldete den Vorfall dem Polizeikommissariat Stadthagen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)gegen den derzeit noch unbekannten Verursacher ein.

Zeugen, die Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

