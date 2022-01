Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte von Sonntagabend, ca. 18.30 Uhr, auf Montagmorgen, ca. 06.30 Uhr (23./24.01.2022), einen auf der Parkfläche eines Mehrfamilienhauses an der Bruchstraße geparkten roten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mitsubishi wies Schäden in Form von Kratzern und Dellen am Stoßfänger und Kotflügel vorne links auf. Die Polizei stellte weiße Fremdlackanhaftungen an dem beschädigten PKW fest, sodass es sich bei dem verursachenden PKW um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. (05021) 97780 entgegengenommen werden.

