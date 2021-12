Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Auf geparkten Anhänger aufgefahren

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.25 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger entlang der Straße Ziegelhau. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger und fuhr auf diesen auf. Am Citroen des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.000EUR, am Anhänger in Höhe von 1.000EUR. Der Autofahrer klagte über Nackenschmerzen.

+++++++++++++++++++++++++++ 2361755

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell