POL-UL: (GP) Heiningen - Fahranfänger verlor die Kontrolle über sein Auto

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 17 Uhr, fuhr der 18-Jährige auf der K1424 von Heiningen in Richtung Göppingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte in die Böschung, drehte sich um die eigene Achse und blieb nach einem Überschlag auf der Seite auf der Fahrbahn liegen. Bei dem jungen Mann wurden zunächst schwere Verletzungen vermutet. Nach der Untersuchung im Krankenhaus konnte er aber dieses wieder verlassen. Die Straße musste mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Sie war bis kurz nach 21 Uhr gesperrt.

