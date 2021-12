Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(HDH)(UL) Region - Fahrer im Rausch

Am Donnerstag und Freitag beendete die Polizei gefährliche Fahrten in der Region.

(BC) Am Donnerstag fuhr ein 44-Jähriger gegen 17 Uhr in der Riedlinger Straße in Dürmentingen. Die Polizei hielt das Auto an und hatte schnell den Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Das Ergebnis eines Drogentests bestätigte dies. Dann nahmen sie den Fahrer mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Ihn erwartet eine Anzeige.

(HDH) Deutliche Anzeichen für den Konsum von Rauschgift stellte die Polizei am Donnerstag bei einem 21-Jährigen fest. Sie kontrollierte den Fahrer gegen 9 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Herbrechtingen. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Fahrer musste sein Auto stehen lassen. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt Blut, das jetzt untersucht wird. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Am Donnerstag, gegen 23 Uhr hielt eine Polizeistreife den 27-Jährigen an. Der fuhr mit seinem VW die Mergelstetter Straße in Herbrechtingen entlang. Bei der Kontrolle roch er nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Er sieht einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen.

Wiederum in Herbrechtingen entdeckte die Polizei am Freitag gegen 0.45 Uhr einen 29-Jährigen. Der fuhr seinen Skoda im Grundweg in Richtung Berliner Straße. Da auch er nach Alkohol roch, boten ihm die Beamten einen Test an. Der bestätigte den Verdacht, weshalb ihm ein Arzt Blut abnahm. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein abgeben.

(UL) Ein 52-Jähriger fuhr am Donnerstag auf der B492 in Richtung Ehingen. Bei Allmendingen kam sein Toyota um 14.45 Uhr nach rechts von der Straße ab und fuhr die Böschung hinunter. Wie ein Zeuge berichtete, fuhr der Mann davor schon Schlangenlinien. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er zu viel Alkohol intus hatte. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Die Polizisten behielten seinen Führerschein.

Gleich erging es einem 27-Jährigen am Donnerstag bei Staig-Essendorf. Die Polizei kontrollierte den Mann gegen 23.40 Uhr in seinem VW. Der Test bestätigt, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein zweiter Test beim Polizeirevier erbrachte den Beweis. Der Mann sieht einer Anzeige entgegen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb kontrolliert die Polizei, zur Sicherheit der Menschen in der Region.

