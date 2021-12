Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 30-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag erlitt ein Mann in Heidenheim eine schwere Verletzung.

Ulm (ots)

Gegen 22.00 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizei an und meldete eine verletzte Person in der Wilhelmstraße. Der Anrufer war von einem Unbekannten angesprochen worden, der um Hilfe für einen blutenden 30-Jährigen bat. Der Unbekannte war etwa 16-18 Jahre alt, hatte dunkle Haare, sprach deutsch und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Eine Frau habe den Verletzten dann in ein Krankenhaus gebracht. Dort versorgten Ärzte seine Wunde, die von einem scharfen Gegenstand verursacht worden sein könnte. Was vorausging konnte der Mann bislang nicht sagen. Die Polizei sicherte die Spuren in der Wilhelmstraße an der Ecke zur Fritz-Schneider-Straße. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Heidenheim dauern an.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Donnerstag, gegen 22 Uhr in der Wilhelmstraße/Fritz-Schneider-Straße gesehen, wie ein Mann verletzt wurde? - Wer kann Hinweise dem Vorfall geben? - Wer hat ein Messer gefunden? - Wer war der Unbekannte, der in der Bar Hilfe holte?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

+++++++ 2354787

Jürgen Rampf/Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell